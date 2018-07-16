ترامب: قمة حلف الأطلسي كانت عظيمة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تدوينة على تويتر اليوم الاثنين إن قمة حلف شمال الأطلسي التي حضرها الأسبوع الماضي كانت ناجحة وإنه تمت تغطيتها بشكل غير دقيق من عدد كبير من وسائل الإعلام.



وقال ترامب "تلقيت الكثير من المكالمات من قادة دول الحلف يشكرونني فيها على المساعدة في لم شملهم وحملهم على التركيز على الالتزامات المالية في الوقت الحاضر وفي المستقبل، وعقدنا قمة عظيمة بحق غطتها كثير من وسائل الإعلام بشكل غير دقيق. حلف الأطلسي بات الآن قويا وثريا".