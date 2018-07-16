أبو العينين يهنئ السفير الفرنسي بالقاهرة بفوز بلاده بكأس العالم

بعث رجل الأعمال محمد أبو العينين رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي وأعضاء المجلس ببرقية تهنئة إلى ستيفان روماتيه السفير الفرنسي بالقاهرة بمناسبة حصول المنتخب الفرنسي على بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 المقامة فى روسيا وذلك للمرة الثانية فى تاريخها.



وأثنى أبو العينين على الجهد الكبير والرائع والأداء المشرف الذي بذله لاعبو فرنسا طوال مشوار البطولة وتحقيق 5 انتصارات متتالية، وتأدية مباراة غير عادية فى نهائي البطولة أمام فريق كرواتيا.



وأعرب أبو العينين عن خالص تهانيه للسفير الفرنسي وأعضاء الجالية الفرنسية بالقاهرة بهذا الفوز العظيم واللقب العالمي الكبير الذي حققه الفريق الأزرق في كرة القدم، والذي يأتي بعد يومًا واحدًا من الاحتفال بالعيد الوطني الفرنسي.



يذكر أن المنتخب الفرنسي توج بلقب كأس العالم 2018، عقب التغلب على نظيره الكرواتي في المباراة النهائية بأربعة أهداف مقابل هدفين.