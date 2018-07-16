سحب للفوز بأماكن في مقبرة

أجرت السلطات في مدينة "بيرختيسغادن" الألمانية الصغيرة سحب يانصيب نادر، يحصل الفائزون به على أماكن في المقبرة المحلية القديمة.



وبحسب "سكاى نيوز"، خصصت إدارة المدينة لهذا الغرض 200 مكان شاغر في المقبرة، بينما ظهرت هذه المقبرة في القرن الـ17 تتمتع بشعبية كبيرة بين السكان المحليين، غير أن إدارة المدينة كانت مضطرة خلال سنوات طويلة لرفض طلبات شراء أماكن فيها بسبب صغرها.



واتخذت الإدارة قرارا بتنظيم اليانصيب لمنح كل سكان المدينة فرصا متساوية لحجز "مقاعد" في المقبرة، وأشارت القناة إلى أن 280 شخصا قدموا طلبات المشاركة في اليانصيب، فيما يبلغ العدد الإجمالي لسكان المدينة حاليا نحو 7,5 ألف شخص.