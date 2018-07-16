ننشر عناوين وأرقام بعثة الحج السياحى فى مكة والمدينة

أعلنت وزارة السياحة عن مقرات وجود بعثتها، الخاصة بلجان المعاينات وتوثيق عقود السكن بالسعودية. يأتى ذلك فى إطار الإجراءات الخاصة بالمعاينات وتوثيق العقود لموسم حج 1439 هـ .



كشف إخطار وزارة السياحة موجه لـ"غرفة الشركات السياحية" حصل صدى البلد على نسخة منه عن مقرات بعثات الوزارة فى مكة بفندق الشهداء الكائن بمنطقة أجياد وتم تخصيص تليفون "00966505461059" .



أفاد الإخطار أن مقر البعثة فى المدينة المنورة سيكون فى فندق البرج الأخضر الكائن بالمنطقة المركزية الجنوبية امام بوابة 6 وتخصيص تليفون "00966555386899" .



سرد الإخطار عن أرقام بعثة غرفة الشركات السياحية كالاتى "00966503148463، 00966503148954، 00966503148954".

