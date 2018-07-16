الصحف الإماراتية.. كرة القدم تجمع العالم.. رئيس الدولة ونائبه يهنئان بوتين وماكرون.. أولى اتفاقيات مبادرة هلا بالصين.. وافتتاح 14 مدرسة لتعليم الصينية.. والسجن 7 سنوات لعربي تطاول على الذات الإلهية

تناولت الصحف الإماراتية اليوم الإثنين، عددًا من أهم الأخبار المحلية والإقليمية والدولية، حبث سلطت الضوء على آخر تصريحات الدكتور أنور قرقاش، عن تنظيم الحمدين بقطر.



* قرقاش: نظام «الحمدين» يلجأ إلى التسريبات والمقابلات المُرتبة خوفًا من المواجهة



وبحسب ما ذكرته صحيفة "الإمارات اليوم"، وصف وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، تنظيم "الحمدين" في قطر بأنه تنقصه الشجاعة، حيث يلجأ إلى التسريبات والمقابلات الصحافية المرتبة لتحسين صورته؛ خوفًا من المواجهة.



وقال قرقاش في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس إن "المرتبك يتآمر على هذه الأسرة الحاكمة أو تلك، وتنقصه كالعادة الشجاعة، فيلجأ إلى تسريبات ومقابلات صحافية مرتبة خوفًا من المواجهة، لعبة مفضوحة تعمّق أزمته وسقوطه الأخلاقي".



تجدر الإشارة إلى أن عددًا من الصحف والمواقع الإخبارية رصدت 28 تعاقدًا أبرمها نظام الحمدين خلال عام واحد مع شركات علاقات عامة ومحاماة أميركية، لتحسين صورته الموحلة في دعم الإرهاب، بأميركا. ويتضح من خلال متابعة سجلات وزارة العدل الأميركية التي تم فيها توثيق هذه التعاقدات، أن قطر فاقت أية دولة أخرى في عقد مثل هكذا اتفاقيات.



* رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون بوتين بنجاح تنظيم مونديال روسيا 2018



بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا بمناسبة نجاح بلاده في تنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018.



وأشاد سموه بالمستوى الرفيع الذي خرجت به البطولة العالمية والامكانيات الكبيرة التي وفرتها جمهورية روسيا الاتحادية للفرق المشاركة ما أسهم في تحقيق أهدافها النبيلة والمنشودة.



كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين الى الرئيس الروسي.



* «هلا بالصين» تؤسِّس مجلس إدارة.. وتطلق أولى شراكاتها الاستراتيجية



أعلنت "هلا بالصين"، المبادرة المشتركة بين "مِراس" و"دبي القابضة"، أمس، عن تأسيس مجلس إدارة للإشراف على المبادرة، وتوقيع أولى اتفاقاتها الاستراتيجية.



وبموجب الاتفاقات، ستكون شركة "طيران الإمارات" الخطوط الجوية الناقلة الرسمية لـ"هلا بالصين"، التي تم إطلاقها في وقت سابق من العام الجاري، على أن تقدم مجموعة من الباقات والمزايا الجذابة للمتحدثين باللغة الصينية، عبر مساراتها السبعة القادمة من الصين.



كما ستكون شركة خدمات الدفع "يونيون باي" شريك الدفع المفضل للمبادرة، إضافة إلى "بنك الصين" الذي سيتولى إرساء علاقات اقتصادية طويلة الأمد من خلال باقة من الخدمات المالية.



* 14 مدرسة في الإمارات تدرس الصينية العام المقبل



وبحسب ما ذكرته صحيفة "البيان"، تعتزم وزارة التربية والتعليم إدراج 3 مدارس العام المقبل في قائمة المدارس التي تدرس اللغة الصينية، والتي تبلغ 11 مدرسة ليصبح عدد المدارس 14 مدرسة.



أكد المهندس حسين الحمادي وزير التربية والتعليم لـ"البيان" أن الوزارة وضعت ضمن خطتها وصول عدد المدارس التي تطبق تدريس اللغة الصينية من خلال الأندية الطلابية إلى 100 مدرسة.



وأضاف "إن استخدام اللغات الآسيوية وعلى رأسها اللغة الصينية تعزز من الارتقاء بالتعليم في الدولة، وبما يسهم في بلوغ المستهدفات الوطنية المستقبلية على صعيد الأجندة الوطنية للدولة 2021".



* 7 سنوات سجنًا وغرامة نصف مليون لعربي تطاول على الذات الإلهية





قضت محكمة جنايات عجمان بسجن المتهم (ط.ع) عربي الجنسية، يبلغ من العمر 41 عامًا، سبع سنوات وتغريمه مبلغ نصف مليون درهم عن التهمة المسندة إليه وهي التطاول على الذات الإلهية، أثناء مشاجرة مع سيدة، وأمرت بمصادرة هاتفه النقال وإبعاده عن الدولة بعد انقضاء فترة العقوبة وإلزامه بدفع الرسوم القضائية.



وتشير وقائع القضية إلى أن السيدة أبلغت السلطات المختصة بأن المتهم قام بسبها عبر هاتفه، وذلك عن طريق إرسال رسالة صوتية إليها تحتوي ألفاظًا مسيئة كما سب الذات الإلهية، وعليه قامت السلطات المعنية بتفريغ التسجيل وتبين أن المتهم أرسل عبر رسالة صوتية عبارات سب للذات الإلهية للمجني عليها عبر هاتفها الخاص، وذلك لخلاف نشب بينهما.



* ألمانيا تستقبل 50 مهاجرًا بعد مناشدة إيطاليا





ووفقا لصحيفة "الاتحاد"، قالت الحكومة الألمانية إنها ستستقبل 50 من إجمالي 450 مهاجرًا ساعدت إيطاليا في إنقاذهم من قارب مكتظ في عرض البحر المتوسط أمس السبت بعد مناشدة إيطاليا للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالمشاركة في هذه المسؤولية. وكانت كل من فرنسا ومالطا وافقتا على استقبال 50 مهاجرا بعد أن تمكنت سفينة تابعة لوكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس) وسفينة تملكها شرطة الجمارك الإيطالية من انتشال المهاجرين قرب جزيرة لينوزا أمس الأول على بعد أكثر من مئة ميل بحري عن مالطا.



* محمد بن زايد: كرة القدم الرياضة الجماهيرية التي تجمع العالم على الخير والمحبة



هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المنتخب الفرنسي على الفوز بلقب كأس العالم في نسخته الـ21 عقب الفوز على كرواتيا، وقال في "تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نبارك لفرنسا تتويج منتخبها بطلًا لكأس العالم 2018، في ختام دورة رياضية ممتعة نجحت روسيا في احتضانها بكل كفاءة واقتدار، كل التحية والتقدير للفرق التي شاركت في هذه المنافسة، وستظل كرة القدم الرياضة الجماهيرية التي تجمع العالم على الخير والمحبة".