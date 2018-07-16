رشا مجدي توجه رسالة للجمهور قبل مباراة الأهلي وتاونشيب

قالت الإعلامية رشا مجدى، إن مباراة الأهلى وفريق تاونشيب المقرر إقامتها غدًا في دوري أبطال أفريقيا تعد بمثابة عودة للجماهير المصرية،مشيرة إلى ضرورة تقبل روح الهزيمة مثلما نسعد بالانتصار.



وأضافت رشا مجدى خلال حديثها ببرنامج " صباح البلد" المذاع على فضائية " صدى البلد"، انه يجب أن تسود الروح الرياضية بين الجماهير،لافتة إلى أن العالم كله ينظر للمصريين والجماهير التى يجب أن تتحلى بالأخلاق المصرية.



وتابعت " أنا عندى أمل ، إن الجماهير تشجع فريقها برقي".

