ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

رشا مجدي توجه رسالة للجمهور قبل مباراة الأهلي وتاونشيب

الإثنين 16/يوليه/2018 - 08:56 ص
صدى البلد
آيات أحمد
قالت الإعلامية رشا مجدى، إن مباراة الأهلى وفريق تاونشيب المقرر إقامتها غدًا في دوري أبطال أفريقيا تعد بمثابة عودة للجماهير المصرية،مشيرة إلى ضرورة تقبل روح الهزيمة مثلما نسعد بالانتصار.

وأضافت رشا مجدى خلال حديثها ببرنامج " صباح البلد" المذاع على فضائية " صدى البلد"، انه يجب أن تسود الروح الرياضية بين الجماهير،لافتة إلى أن العالم كله ينظر للمصريين والجماهير التى يجب أن تتحلى بالأخلاق المصرية.

وتابعت " أنا عندى أمل ، إن الجماهير تشجع فريقها برقي".

ترشيحاتنا

المرور تنصح باستخدام الطرق البديلة لمحور 26 يوليو..فيديو

حماس رئيسة كرواتيا ودعم شمايكل لنجله أبرز اللقطات المؤثرة في المونديال

لمواجهة أزمة الأرز.. السيسي يكلف التموين بالتعاون مع الزراعة لتسويق المحصول .. ونواب: مركز البحوث الزراعية المسؤول الأول عن المشكلة .. ومطالب بتحصيله من الفلاح بسعر مناسب

ننشر عناوين وأرقام بعثة الحج السياحى فى مكة والمدينة

تعرف على السر وراء اقتحام 4 فتيات مباراة نهائي كأس العالم .. صور

لحظة سقوط شاب من قطار سريع.. فيديو

تامر حسنى يقارب 300 ألف مشاهدة بكليب عيش بشوقك

مدبولي: تشغيل تجريبي للمرحلة الثانية من توسعات محطة مياه دمياط الجديدة

من رحلة إلى عمل شاق .. قصة شاب سعودى في مواجهة إعصار هيروشيما

سبب غير متوقع لمعاناتك من ألم الظهر ومشاكل الهضم

أبو العينين يهنئ السفير الفرنسي بالقاهرة بفوز بلاده بكأس العالم

عبدالمقصود: 70 مليار جنيه للحى السكنى الثانى بالعاصمة الجديدة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من رحلة إلى عمل شاق .. قصة شاب سعودى في مواجهة إعصار هيروشيما

إضاءة برج إيفل بألوان العلم الفرنسي احتفالا بكأس العالم .. صور

وزيرة السياحة تشجع المنتخب الفرنسي بنهائي كأس العالم.. صور

رئيس مجلس النواب في عزاء قدري أبو حسين.. فيديو وصور

50 صورة ترصد أحزان لاعبي منتخب كرواتيا

فيديو

حضري الكبسة بطعم وشكل جديد على أد الإيد
مرور الجيزة: سيولة أعلى كوبري أكتوبر والجلاء.. فيديو
المرور تنصح باستخدام الطرق البديلة لمحور 26 يوليو..فيديو
رشا مجدي توجه رسالة للجمهور قبل مباراة الأهلي وتاونشيب
فيديو جراف.. حصاد جوائز الفيفا بمونديال روسيا 2018

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟