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اقتصاد

ارتفاع أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه.. اليوم

الإثنين 16/يوليه/2018 - 09:01 ص
صدى البلد
آية الجارحي
ارتفعت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم، الاثنين، وفقًا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي.

وبلغ متوسط سعر الدولار نحو 17.83 جنيه للشراء و17.39 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر اليورو الأوروبي نحو 20.84 جنيه للشراء و20.95 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني نحو 23.60 جنيه للشراء و23.73 جنيه للبيع، في حين سجل الفرنك السويسري نحو 17.80 جنيه للشراء و17.90 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط سعر الين الياباني 15.86 جنيه للشراء و15.96 جنيه للبيع، واليوان الصيني نحو 2.66 جنيه للشراء و2.68 جنيه للبيع.

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، في تعاملات اليوم، استقرار أسعار العملات العربية مقابل الجنيه، وسجل الريـال السعودي نحو 4.75 جنيه للشراء، و4.78 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي نحو 58.94 جنيه للشراء، و59.26 جنيه للبيع، بينما سجل الدرهم الإماراتي نحو 4.85 جنيه للشراء، و4.88 جنيه للبيع.

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