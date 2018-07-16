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سيارات

المرور تنصح باستخدام الطرق البديلة لمحور 26 يوليو..فيديو

الإثنين 16/يوليه/2018 - 09:03 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
آيات أحمد
أفاد الرائد محمد الشربيني،مشرف غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور، بأن الحالة المرورية هادئة وتشهد الشوارع والمحاور الرئيسية أحجاما معتادة،لافتًا إلى أنه لا توجد أي إخطارات بأعطال أو وقوع حوادث على الطرق.

وأضاف الرائد محمد الشربينى، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح البلد" المذاع على فضائية " صدى البلد"، أن الأحجام المرورية مرتفعة فى الطريق الزراعى المتجه إلى مدينة السلام، والطريق الدائرى المتجه ناحية القاهرة الجديدة.

ونوه بأن منطقة كوبرى الحرفيين تشهد كثافات مرورية،كما يشهد محور 26 يوليو أحجام حركة مرتفعة وينصح باستخدام الطرق البديلة كالطريق الدائرى والمحور روض الفرج الجديد، وطريق الواحات.

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