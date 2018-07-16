مرور الجيزة: سيولة أعلى كوبري أكتوبر والجلاء.. فيديو

أفاد العقيد وائل طاهر، مدير إدارة التخطيط بمرور الجيزة، بأن الحالة المرورية عادية وهادئة منذ الصباح، لافتًا إلى أن كوبرى أكتوبر يشهد سيولة مرورية فى الاتجاهين، بالإضافة إلى السيولة المرورية أعلى كوبرى الجلاء.



وأضاف وائل طاهر، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن كوبرى 15 مايو ونفق الأزهر يعملان بشكل جيد، بالإضافة إلى كوبرى عباس وكوبرى الجامعة يعملان بشكل جيد.



ونوه بأن الطريق الدائرى ومحور صفط يشهدان سيولة مرورية، بالإضافة إلى ميدان لبنان وميدان سفنكس.

