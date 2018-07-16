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اقتصاد

استقرار أسعار الحديد.. والمصريين يسجل 12.650 جنيه للطن

الإثنين 16/يوليه/2018 - 09:10 ص
صدى البلد
آية الجارحي
استقرت أسعار الحديد خلال التعاملات سوق البناء، اليوم، الاثنين، وسجل سعر حديد عز 12 ألفًا و900 جنيه للطن، وبشاي 12 ألفا و850 جنيها للطن، والمصريين 12 ألفا و650 جنيهًا للطن، والجيوشي 12 ألفا و650 جنيهًا للطن.

ووصل سعر حديد مصر ستيل إلى 12 ألفا و650 جنيهًا للطن، والعتال 12 ألفا و750 جنيهًا للطن، وحديد المراكبي 12 ألفا و700 جنيه للطن، وعطية 12 ألفا و750 جنيها للطن، وسجل سعر طن حديد العشري 12 ألفا و630 جنيها.

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