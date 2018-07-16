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فن

جورج كلوني يبدأ في التعافي بعد تعرضه لحادث تصادم

الإثنين 16/يوليه/2018 - 09:33 ص
مصطفى فيصل
ذكر موقع "ET" أن النجم جورج كلونى يستطيع الان المشى بدون مساعدة بعد خمسة أيام من تعرضه لحادث حيث أصطدمت دراجته النارية بسيارة فى جزيرة سرادينا الإيطالية.

وجرى التقاط صور للنجم الحائز على جائزة الأوسكار يظهر مبتسمًا حيث وصل روما بطائرته الخاصة وظهر هو يعبر الطريق حاملًا حقيبته بدون مساعدة.

الممثل البالغ من العمر "56" عامًا والذى تعرض لحادثة يوم 10 يوليو يبدو أنه فى مزاج جيد ولكنه يبدو عليه الألم فهو يمشى بحذر شديد.

يذكر أن جورج كلوني موجود الآن في روما، حيث يصور مشاهد من مسلسله الجديد catch 22.

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