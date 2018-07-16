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أخبار البلد

البيطريين تخاطب وزير الزراعة لزيادة الأجر المكمل لأطباء المديريات

الإثنين 16/يوليه/2018 - 09:25 ص
خالد العامرى، نقيب
خالد العامرى، نقيب الأطباء البيطريين
آيات أحمد
قالت النقابة العامة للأطباء البيطريين، إن لجنة حقوق الطباء البيطريين أرسلت خطابًا لوزير الزراعة للمطالبة بزيادة الأجر المكمل للأطباء البيطريين العاملين في الهيئة العامة للخدمات البيطرية و المديريات التابعة لها مثل هيئة الثروة السمكية وباقى الوزارات طبقا لقانون الخدمة المدنية.

وأكدت النقابة في بيان، اليوم الاثنين، أن لجنة حقوق الأطباء البيطريين بالنقابة العامة برئاسة الدكتورة نبيلة البطراوى وعضوية كل من الدكتور أسامة موسى والدكتور سيد قاسم والدكتور الحسينى عوض والدكتور محمد أشرف، اجتمعت واتفقت على ان تخاطب وزير الزراعة بخصوص زيادة الأجر المكمل للأطباء البيطريين العاملين فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية والمديريات التابعة لها مثل هيئة الثروة السمكية و باقى الوزارات طبقا لقانون الخدمة المدنية.

وجاء بالخطاب: "تماشيًا مع السياسة العامة للدولة لرفع أجور العاملين بها وتحسين أوضاعهم وإيماءً للمادة 41 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نهيب بسيادتكم التفضل باتخاذ اللازم نحو تفعيل المادة المذكورة وارسال طلب عاجل بصدد هذا الشأن".

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