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أخبار العالم

ترامب: العلاقات الأمريكية الروسية لم تكن أبدا بهذا السوء

الإثنين 16/يوليه/2018 - 09:33 ص
صدى البلد
رويترز
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين، إن العلاقات الأمريكية الروسية لم تكن أبدا بهذا السوء.

وذكر الرئيس الأمريكي ترامب، اليوم على تويتر من لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي "علاقاتنا مع روسيا لم تكن أبدا بمثل هذا السوء ويرجع ذلك لسنوات عديدة من الحماقة الأمريكية والغباء والآن هذه الحملة الظالمة المصطنعة".

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