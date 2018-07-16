رشا مجدي: كرة القدم تسطيع توحيد الشعوب.. فيديو

قالت الإعلامية رشا مجدى، إن كرة القدم هى الحاجة الوحيدة فى العالم التى تسطيع توحيد الشعوب، لافتة إلى أن كل الشعوب كانت تركز مع المونديال طوال الشهر الماضى.



وأضافت رشا مجدى خلال حديثها ببرنامج " صباح البلد" المذاع على فضائية " صدى البلد"، ان المونديال هذا العام كان مختلفا ومشوقا وممتعا وحمل مفاجآت كثيرة جدًا.



وأوضحت ان احتفالات الفرنسيين بالأمس كانت كبيرة جدًا واحتشد المواطنين فى الشوارع للتعبير عن فرحتهم بتحقيق هذا الانجاز الكروى العالمى.

