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أخبار العالم

مقتل 23 مسلحا في اشتباكات غرب أفغانستان

الإثنين 16/يوليه/2018 - 09:32 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت السلطات الأفغانية اليوم الإثنين، مقتل ما لايقل عن 23 مسلحا خلال اشتباكات مع القوات المسلحة الأفغانية في مقاطعة فرح الغربية.

ونقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية عن الفيلق الزعفر رقم 207 التابع للجيش الأفغاني في الغرب إن الحادث وقع بالقرب من منطقة شب كوه حيث لقى المسلحون مصرعهم وأصيب 17 آخرون خلال الاشتباكات مع قوات الأمن.

وأضاف البيان أن جنديين أفغانيين قتلا أيضا وأصيب اثنان آخران خلال الاشتباكات لترتفع حصيلة القتلي بين صفوف الجنود إلى 13 جنديا أمس حيث لقى 11 جنديا على الأقل و9 مسلحين مصرعهم خلال اشتباك مماثل في مقاطعة بالا بولوك بإقليم فرح.

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