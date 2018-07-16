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عبدالرحمن حجاج يكتب : ما يذهب في الكيس الاسود

الإثنين 16/يوليه/2018 - 09:37 ص
صدى البلد
لو دلوقتي اديتلك كيس و قولتلك لم فيه اي كراكيب زيادة عندك في الاوضة عشان تترمي هتفكر كويس اوي في الحاجات اللي مستعد تتخلي عنها و تفكر كويس اوي في الحاجات اللي مش هينفع تتخلي عنها و وقتها بتاخد قرار ان ايه يروح في الكيس الاسود الكبير ده و ايه اللي هيكمل معاك في اوضتك..

ماذا لو حياتنا كانت اشبه بالاوضة دي ، و ان احنا كبشر عندنا عقل و بنفهم،محتاجين نعمل عملية تطهير لحياتنا كل فترة من اي شوائب بتنغص علينا الدنيا،و زي ما حكينا قبل كده عن احتياجنا لوجود الاشخاص اصحاب الطاقات الباعثة للسعادة و الامل و الحياة،فا احنا محتاجين دلوقتي حالا نعرف هنحط ايه جوه الكيس الاسود الكبير..

اولا ، العادات السيئة هي اول حاجة مفروض نرميها ، الكسل اللي بيعطلنا عن قرارات كانت المفروض تتعمل من شهر او من سنة و الكسل هو اللي بيمنعنا عنها،حتي لو كان قرار بسيط زي انك توضب اوضتك مثلا او تغير لمبة الاباجورة اللي محروقة من سنتين ،

النفسنة برضه من الحاجات اللي لازم تتحدف في الكيس عشان كمية الناس اللي بتنسي تحقق ذاتها و تبني مستقبلها و بيكتفوا بالفرجة علي نجاحات كل اللي تعبوا و اجتهدوا و ينفسنوا عليهم و يندبوا الحظ العثر اللي مخلاهمش يبقوا حاجة زي الاخرين رغم انهم في الواقع ولا اجتهدوا ولا تعبوا عشان يبقوا حاجة،و ممكن نضيف مع العادات دي حاجات زي الخوف من التجربة و اننا نقرر اننا نقلب صفحات بهتانة في حياتنا ..

ثانيا،الكيس ده محتاج يكون جواه اشخاص كده معينين و معروفين في حياة كل حد،الاستغلالي اللي مهمته في الكون انه يستغلك و يستغل حبك ليه بشتي الطرق الممكنة ، و الحاقد اللي بيبين حب و اهتمام و هو في قرارة نفسه بيحقد عليك في كل خطوة بتاخدها ، محتاج تخرج من حياتك الناس اللي مش شبهك و مش لايقة عليك عشان متبقاش عايش حياتك بتحاول تتأقلم و تتلون مع ناس مش زيك بأي شكل من الاشكال و فوق كل ده محتاج تتخلص تماما من الناس اللي بتبقي موجودة في حياتك في الوقت اللي يحبوه و يسيبه حياتك برضه في الوقت اللي يحبوه..

ثالثا، محتاج تتخلص فعليا من كراكيبك ، خللي الحاجات اللي بتفكرك بذكريات حلوة،خللي كل الصور القديمة و اللعب و كل كراسة كتبت فيها مذكراتك في يوم من الايام،بس متخليش ازايز مياه و تقول بجمعهم ولا تخلي غطيان الحاجة الساقعة علي امل انك تكسب حاجة في يوم من الايام،لما تبقي اوضتك الفعلية خالية من الكراكيب و الدوشة هتبقي حياتك نفسها اهدي و اجمل بمراحل..

ارمي الوجع بس مترميش الذكريات اللي اتعلمت منها ازاي تتخطي الوجع ده، ارمي الناس الاستغلالية بس مترميش الحرص اللي اكتسبته،ارمي عيوبك بس مترميش ذاتك، و ياريت بقي لو نرمي علبة السجاير بالمرة و نخلي صدرنا نضيف ،و نتعود ان من دلوقتي و لحد اخر حياتنا نعرف و نحدد كويس اوي اللي بيروح في الكيس الاسود ده...

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