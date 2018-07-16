أوقات ممنوع فيها ممارسة الرياضة.. تعرف عليها.. فيديو

عرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد مجدي، والإعلامية رشا مجدي، فقرة رياضية ومجموعة تمارين منزلية خفيفة لشد وتنحيف الذراعين.



وقدم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة، مجموعة من التمارين الرياضية والنصائح للتغذية السليمة أثناء اليوم وتمارين لتنحيف الذراعين، مؤكدًا أنه من الممنوع ممارسة التمارين إذا كان الشخص يتناول طعاما أو لم يأخذ قسطًا كافيا من النوم والراحة.



كان برنامج "صباح البلد" قد استحدث مؤخرًا بعض الفقرات الجديدة والمتنوعة، التي تهم المواطن المصري بجميع فئاته وأعماره من تحليلات سياسية ومتابعات إخبارية، إلى فقرات ترفيهية متنوعة للأسرة المصرية، من أبرزها "الفقرة الرياضية"، التي تقدّم يوميًا في الساعة الثامنة صباحًا.

