رئيس الاتحاد السكندري يكشف تفاصيل لقائه بــ"إنفانتينو "

قال محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، إن بطولة كأس العالم التي أقيمت بروسيا، أشاد الجميع بها وقالوا عنها إنها الأفضل من التنظيم والفنيات على مدار تاريخ البطولة.



وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وجه لي الدعوة لحضور المباراة النهائية، ولا أعرف لماذا سببت هذه الدعوة الضيق لبعض الأشخاص".



وأردف: "في أول لقاء مع وجياني إنفانتينو رئيس الفيفا، حضر في موعده وحدث بيننا تعارف وتحدثنا عن نادي الاتحاد والكرة المصرية، وفي ثاني لقاء وجدت إنفانتينو يرتدي تي شيرت أخضر، وأبلغني أنه ارتدى هذا التيشيرت بعدما علم من هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، أن الاتحاد السكندري يرتدي زي أخضر".



وأكمل: "كان هناك حالة تنظيم كبيرة ورائعة للغاية في المباراة النهائية، كل شيء منظم ومحدد والجميع يعرف دوره وإلى أين يذهب".