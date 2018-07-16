منة فضالي: لا أبحث عن البطولة المطلقة

أكدت الفنانة منة فضالي في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن البحث عن البطولة المطلقة ليس من ضمن المعايير التي تختار على أساسها الأدوار التي تعرض عليها .



وقالت :" منذ سنوات تلقيت عروضا كانت تعطيني فرصة البطولة المطلقة ولكني اعتذرت عنها لأنني لم أشعر أنها ستضيف لي شيئا، لم تكن أعمالا فنية مميزة من وجهة نظري" .



منة فضالي تتظر عرض مسلسل افراح ابليس والذي تتعاون من خلاله مع النجم جمال سليمان كما تستعد للعودة إلى السينما من خلال فيلم براءة ريا وسكينة .

