أمل رزق: شفائي من مرضي أغضب بعض الأشخاص

أثارت الفنانة أمل رزق حالة من الحيرة منذ قليل عبر حسابها الخاص على الفيسبوك عندما أكدت أن هناك أشخاصا أصابهم الغضب بعد شفائها من الوعكة الصحية الخطيرة الذي تعرضت لها منذ فترة.



وكتبت أمل من خلال حسابها على الفيسبوك منذ قليل :" أولا صباح الفل .. ثانيا الناس اللي زعلانين ان ربنا عز وجل شفاني ربن يبعد عنهم كل سوء لأنهم لو جربو هيزعلوا اوي" .



وأضافت :" اما حبايبي وأهلي وناسي وجمهوري اللي كانوا بيدعولي يارب ميحرمنيش منكم .. بحبكوا من قلبي".

