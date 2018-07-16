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كأس العالم

الصحف الفرنسية تشيد بإنجاز منتخب الديوك بعد الفوز بكأس العالم

الإثنين 16/يوليه/2018 - 11:00 ص
المنتخب الفرنسي
المنتخب الفرنسي
أ ش أ
أشادت الصحف الفرنسية الصادرة اليوم الاثنين بنجاح منتخب فرنسا فى الفوز بلقب كأس العالم للمرة الثانية بعد التغلب على منتخب كرواتيا فى المباراة النهائية أمس الأحد بنتيجة 4/2 ، وتزينت الصحف الفرنسية بعلم البلاد احتفالا بهذا الإنجاز.

وقالت صحيفة (لو باريزيان) فى عنوان رئيسى: "رؤوسنا في السماء". في حين ذكرت صحيفة (لو فيجارو): "حان يوم المجد".

واكتفت صحيفة (بروفانس) بعنوان من كلمة واحدة: "الفخر".وسارت صحيفة (ليبراسيون) على نفس النهج قائلة: "مجددا".

واقتبست صحيفة (ليكيب) عنوانها في 13 يوليو 1998 بعد التتويج بكأس العالم للمرة الأولى: "للأبد" في نسختها بعد 20 عاما بمانشيت: "سعادة وأفراح للأبد".

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