بدر رجب:أطالب المدربين بمصر باختيار اللاعبين على أساس معيارين

قال بدر رجب، نجم الأهلي السابق والمدير الفني الحالي لقطاع الناشئين بنادي الجزيرة الإماراتي، إن الكرة الإسبانية هى الأعظم في العالم، لافتا إلى أن الاختيارات في الكرة الإسبانية تعتمد على الموهبة.



وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "في إسبانيا لا يتم الاعتماد على البنيان القوي، الموهبة هى الأساس".



وأردف: "أطلب من المدربين في مصر أن يكون الذكاء والموهبة هما الأساس في الاختيار وليس القوة البدنية".



وأوضح: "الكرة في العالم أصبحت تتميز بالقوة المميزة بالسرعة وسرعة أداء، وهو ما يمنح الفريق الاستحواذ والسيطرة على مجريات اللعب".