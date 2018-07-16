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كأس العالم

ديشامب يؤكد استمراره في قيادة منتخب فرنسا بعد التتويج بالمونديال

الإثنين 16/يوليه/2018 - 11:01 ص
ديشامب
ديشامب
أ ش أ
أكد ديديه ديشامب المدير الفنى للمنتخب الفرنسى لكرة القدم بقاءه فى منصبه فى قيادة "منتخب الديوك" بعد التتويج بلقب كأس العالم عقب التغلب على كرواتيا فى المباراة النهائية أمس الأحد بنتيجة 4/2.

وقال ديشامب، في تصريحات نقلتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية "لن أسير على خطى إيمي جاكيه، مدرب فرنسا في 1998، واستقيل، أنا مستمر في قيادة الفريق، لدي عقد حتى 2020 وأنا أحترمه".

وأضاف "من المخطط أن أبقى مدربا لفرنسا، وبالتالي سأفعل ذلك، سأهرب لعدة أسابيع، ولكنكم ستروني مرة أخرى".

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