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ثقافة

مكتبة الإسكندرية تتسلم مجموعة الكاتب صلاح عيسى

الإثنين 16/يوليه/2018 - 11:05 ص
الصحفي الكبير صلاح
الصحفي الكبير صلاح عيسى
أحمد عبد العزيز
تسلمت مكتبة الإسكندرية، اليوم، الاثنين، مجموعة الكاتب الصحفي الكبير صلاح عيسى؛ الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للصحافة.

ويأتي هذا الإهداء في إطار جهود مكتبة الإسكندرية في الحفاظ على تاريخ مصر الحديث والمعاصر، حيث تلاقت رغبة أسرة الكاتب الكبير المتمثلة في زوجته أمينة النقاش مع رغبة المكتبة وسعيها الدائم نحو توثيق التاريخ المصري الحديث وأعلامه الكبار من مفكرين وفنانين وسياسيين ومبدعين.

وتأتي هذه المجموعة كجزء من مشاريع ضخمة أطلقتها مكتبة الإسكندرية لتوثيق التيارات والحركات السياسية والحزبية في مصر.

والجدير بالذكر أن الكاتب الكبير صلاح عيسى ولد في 4 أكتوبر عام 1939 في قرية بشلا التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وحصل على بكالوريوس في الخدمة الاجتماعية عام 1961 ، ورأس لمدة خمس سنوات عددًا من الوحدات الاجتماعية بالريف المصري. وبدأ حياته الثقافية كاتبًا للقصة القصيرة، ثم اتجه عام 1962 للكتابة في التاريخ والفكر السياسي والاجتماعي.

وتفرغ للعمل بالصحافة منذ عام 1972 في جريدة الجمهورية، وأسس وشارك في تأسيس وإدارة تحرير عدد من الصحف والمجلات، منها "الكتاب" و"الثقافة الوطنية" و"الأهالي" و"اليسار" و"الصحفيون"، ورأس قبل وفاته تحرير جريدة القاهرة.

وأصدر صلاح عيسى أول كتبه "الثورة العرابية" عام 1979. كما صدر له 20 كتابًا في التاريخ والفكر السياسي والاجتماعي والأدب، منها؛ تباريج جريج، ومثقفون وعسكر، ودستور في صندوق القمامة، ورجال ريا وسكينة.

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