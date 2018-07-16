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الغندور: 15% تخفيضات على السلع الغذائية بحي الاسمرات.. فيديو

الإثنين 16/يوليه/2018 - 11:05 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
قال المهندس حسن الغندور رئيس حى الأسمرات، إنه سيتم افتتاح 10 فصول لرياض الأطفال في الحي، فضلًا عن الاهتمام بالمدارس لنشأة هؤلاء الأطفال نشأة سليمة".

ونوه"الغندور" خلال حوار خاص ببرنامج صباح أون"المذاع عبر فضائية "أون لايف"،اليوم الإثنين، إلى أنه "تم افتتاح متاجر مكيفة تبيع السلع بتخفيضات تصل إلى 15%".

وأشار"رئيس حى الأسمرات"إلى أن الأسماك واللحوم متوفرة دائمًا بكميات هائلة لأهالى الحى، لافتًا إلى أن اللحوم يتم ذبحها بالمذابح وبيعها مخفضة ليصل سعر الكيلو إلى 84 جنيها.

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