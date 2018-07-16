كيم كارداشيان تطلق عطرها الجديد Kimoji Peach Perfume.. صور

احتفلت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان بإطلاق عطرها الجديد الذي يحمل اسم Kimoji Peach Perfume من ماركتها العالمية KKW المتخصصة في مستحضرات التجميل.



وقامت كيم، البالغة من العمر 37 عامًا، بالاحتفال بهذا الحدث في أحد المتاجر الخاصة بها في مدينة لوس أنجلوس الامريكية حيث حضرت برفقة ابنتها نورث.



وظهرت كيم وهي ترتدي فستانا أسود قصيرا من ماركة Dolce & Gabbana وبشعر أسود مستعار.

