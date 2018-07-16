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أخبار البلد

تسيير خط جديد لمصر للطيران إلى هونج كونج 17 سبتمبر

الإثنين 16/يوليه/2018 - 10:59 ص
الطيار أحمد عادل
الطيار أحمد عادل
نورهان خفاجي
تبدأ الشركة الوطنية مصر للطيران، في تسيير رحلاتها الجديدة إلى مدينة هونج كونج الصينية في 17 سبتمبر المقبل، يأتي ذلك في إطار حرص مصرللطيران على الوصول إلى نقاط جديدة في شبكة خطوطها الجوية داخل قارة اسيا وتلبيةً لرغبات عملائها.

وقال الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة الوطنية تسعى دائما إلى فتح أسواق جديدة في أهم المدن العالمية، خاصة وأن وجهات الشرق الأقصى تعد أسواقا واعدة في مجال حركة الطيران و النقل الجوي.

ومن جانبه أوضح الطيار شريف عزت رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية أن الشركة ستسير رحلتين أسبوعيا الي هونج كونج عبر بانجكوك يومي الإثنين والجمعة في تمام الساعة 23:10، وذلك على متن احدث طائراتها الايرباص 330/300 .

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