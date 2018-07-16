تحرير 27 محضر إشغال طرق وبناء بدون ترخيص بمركز المنيا



تواصل الوحدة المحلية لمركز المنيا جهودها في رفع الإزالات والإشغالات ومتابعة حالة النظافة العامة بالأحياء والشوارع الرئيسية والقرى، وذلك في إطار الحفاظ على رقعة الأراضي وحرم الطريق العام.



وقال محمد سيد رئيس المركز انه في قرية بني احمد الغربية حررت الوحدة المحلية 17 محضر إشغال طريق ونظافة و10 محاضر بناء بدون ترخيص، بالإضافة إلى عمل صيانة للكشافات بالقرية تيسيرًا على المارة من المركبات والمواطنين ومنعًا لوقوع حوادث الطريق نتيجة سوء الإضاءة.



وفى إطار متابعة أعمال النظافة والتجميل، أزالت الوحدة المحلية كافة المخلفات بطريق مصرف المحيط والطريق الدائري والطرق الرئيسية وقرى ( دير عطية – طهنشا – بني احمد الشرقية) خلال حملة مكبرة للنظافة حيث تم رفع كافة المخلفات والقمامة من نقاط التجميع ونقلها للمقالب العمومية حفاظًا على المظهر الجمالي للقرية.