برنامج تدريبي لتأهيل الشباب للاستفادة من إنتاج أشجار النخيل

نفذت جمعية تنمية المجتمع بالجورة برنامج تدريبي للشباب للاستفادة من إنتاج اشجار النخيل ومخلفاتها.



وقال خالد زايد المدير التنفيذي لمشروع تمكين الشباب علي اقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لأبناء محافظة شمال سيناء انه تم تدريب "105 شباب وفتيات"، وتأهيلهم لسوق العمل فى المجالات الحرفية.



وقال إن من بين هذه المشروعات "منتجات النخيل، تصنيع العجوة ، صناعة الأعلاف من مخلفات النخيل"، وتم تأهيل المتدربين فنيًا وإداريًا لرفع القيمة المضافة لمنتجات اشجار النخيل للعمل علي زيادة انتاج البلح والعجوة وتدوير المخلفات التى تخرج من النخيل والاستفادة منها وجميع الصناعات المتعلقة بذلك، حيث تم تدريب 45 سيدة علي صناعة وتعليب وتعبئة العجوة، وتدريب 30 مستفيدا على صناعة الأعلاف من منتجات النخيل وتدريب 30 شابا على صناعة الكراسى والأرابيسك من جريد النخيل، وتم الاستعانة بمدربين متخصصين لهم خبرة متميزة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.