طرح مسابقة بجوائز مغرية لتصميم ميادين وطرق العاصمة الجديدة

قرر اللواء احمد عابدين رئيس شركه العاصمه الاداريه للتنميه العمرانيه طرح مسابقة مفتوحة لتصميم الميادين وعناصر فرش طرق العاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.



صرح المهندس استشاري "محمد ابو سعده" رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بان هذه المسابقة تهدف إلى مشروع متكامل يتماشى مع روح العصر ويعبر عن هوية العاصة الإدارية الجديدة ؛ وقابل للتفيذ لعدد من الميادين بالحي الحكومي ؛ وكذلك الميادين الرئيسية على شرايين الحركة الرئيسية بالمدينة ؛ الى جانب تقديم تصميم متكامل لكافة عناصر فرش الفراغات المفتوحة و طرق العلصمة الادارية .



وصرح ابو سعده ان لجنة التحكيم مكونة من نخبة من خبراء التصميم العمراني وتنسيق المواقع والنحت وهم الدكتور احمد الشريف رئيس قسم العمارة بالجامعة الامريكية ؛ والدكتور احمد عطا استاذ العمارة الداخلية بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان ؛ والنحات العالمي آدم حنين ؛ واللواء أشرف فطين ممثل شركة العاصمة الادارية ؛ والدكتور أيمن عاشور عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس والدكتورة سحر عطية استاذ العمارة جامعة القاهرة ؛ والمهندس شهاب مظهر استشاري تنسيق المواقع ؛ والمهندس استشاري محمد ابو سعده رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري؛ والدكتور محمد العلاوي استاذ النحت بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان .



واضاف ايو سعده انه قد تم الاعلان عن المسابقة في الصحف ومواقع الجهاز والشركة الالكترونية؛ ويمكن الاطلاع على كراسة الشروط من خلال الموقع الإلكتروني لشركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية ؛ على ان يتم غلق باب التقدم للمسابقة في 15 اكتوبر المقبل .



مضيفا انه تقدر قيمة الجائزة الأولى بــ 400 الف جنيه بينما قيمة الثانية 300 الف جنيه وقيمة الثالثة 200 الف جنيه ؛ كما ستمنح ثلاث جوائز تشجيعية قيمة كلا منها 75 الف جنيه؛ ومن المقرر منح شهادات تقدير لعشرة من المشروعات الجادة بناء على توصيات لجنة التحكيم.

