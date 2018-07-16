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محافظات

ضبط 5 مصانع بدون ترخيص في حملة تموينية بطوخ

الإثنين 16/يوليه/2018 - 10:58 ص
محافظ القليوبية
محافظ القليوبية
إبراهيم الهوارى
شنت أجهزة الأمن بالتنسيق مع مباحث التموين بالقليوبية حملة مكبرة استهدفت المنشآت الصناعية غير المرخصة بطوخ أسفرت عن ضبط 5 مصانع مختلفة الأنشطة بدون ترخيص ويستخدم أصحابها علامات تجارية حقيقة وإعادة طرحها في الأسواق وحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية إخطارا من العميد خالد المحمدي رئيس مباحث التموين بشن حملة تموينية مكبرة على مدينة طوخ.

وأسفرت الحملة عن ضبط 5 مصانع لتصنيع المراتب ومصنعين للملابس الجاهزة ومصنعين لشنط البلاستيط وبداخلهما ادوات الانتاج والتصنيع وكميات من الانتاج.

تحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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