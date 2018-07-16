غدا.. محافظ المنيا يكرم أوائل الشهادات العامة والأزهرية

يكرم عصام البديوي محافظ المنيا مساء الغد الثلاثاء أوائل الشهادات العامة والازهرية ، وذلك خلال الحفل الذي تنظمه مديرية التربية والتعليم بمسرح المحافظة .



قال محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم إن الاحتفال يأتي بهدف تكريم المتفوقين من جميع المراحل التعليمية المختلفة، تشجيعا لهم على الاستمرار في التفوق وأشار إلى أهمية التعليم والتفوق العلمي في إفراز جيل قادر على تحمل مسئوليات المستقبل وكذلك دور المدرسة الرئيسي إلى جانب الأسرة في التربية والتعليم.



و ضمت قائمة الاوائل في الثانوية العامة من ابناء محافظة المنيا 6 من أوائل الجمهورية حيث جاء في المركز الأول مكرر بشعبة العلمي العلوم 3 طلاب من أبناء المنيا وهم: الطالب سيف أحمد، بمجموع 409.5 ، مدرسة الثانوية بنين بمطاي، وكيرلس مرشد ابراهيم، بمجموع 409.5، مدرسة يوسف الكيلاني الثانوية بملوي ، ورحمة أشرف بنفس المجموع ، بمدرسة الشهيد رضا عاشور بمغاغة.



كما حصل طالبان على المركز السابع مكرر بشعبة العلمي رياضة بمجموع 408.5 وهما " سامر ولاء جبره " بمدرسة المنيا الثانوية الجديدة بنين و الطالبة "أروى أحمد لمعي" ، بمدرسة الشهيد أحمد حبشي الثانوية بنات.



بينما حصلت الطالبة هاجر حسن محمد، بمدرسة حميدة الجندي بمغاغة، على المركز العاشر مكرر بشعبة الأدبي بمجموع 406.5.



