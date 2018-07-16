حساسين يطالب وزيرة الصحة بإعادة تشغيل مستشفى كرداسة

أشاد الدكتور سعيد حساسين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى بمجلس النواب بتحديد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مواعيد محددة للقاءاتها مع أعضاء مجلس النواب، وفق موعد محدد كل شهر.



وطالب "حساسين" فى بيان له اصدره اليوم، من وزيرة الصحة ان تلتزم بذلك الامر خاصة ان مشكلات قطاع الصحة لاحصر لها داخل الدوائر الانتخابية للنواب على مستوى الجمهورية، مؤكدا ان اول مطلب سيتقدم به لوزيرة الصحة هو طلب من جماهير اهالى دائرته الانتخابية بكرداسة بمحافظة الجيزة.



وتابع: "الأهالي طالبوا الدكتور هالة زايد بسرعة اعادة تشغيل مستشفى كرداسة خاصة انه تم غلق المستشفى منذ 5 سنوات واهالى كراسة يعانون من الذهاب الى المستشفيات المجاورة للحصول على الخدمة الصحية".