الخشت: 23 برنامجا دراسيا في المرحلة الجامعية الأولى والتعليم المدمج

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن اعتماد 23 برنامجا جديدا من البرامج الخاصة بنظام الساعات المعتمدة في المرحلة الجامعية الأولي بكليات الجامعة والتعليم المدمج، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلي للجامعات، إلى جانب إستحداث 3 برامج مهنية بالدراسات العليا، لتبدأ الدراسة بها العام الجامعي المقبل 2018/2019.



وقال الخشت، في بيان الاثنين، أن تلك البرامج تأتي في إطار تكريس التحول لجامعة الجيل الثالث التى يقوم التعليم بها علي المنافسة مع البرامج المناظرة لها بالجامعات المحلية والدولية واستقطاب الطلاب الوافدين واتاحة المزيد من التوافق مع الأنظمة التعليمية المتطورة، وذلك فى إطار حرص الجامعة وكلياتها علي التحول الي جامعة من الجيل الثالث وبناء عقل الانسان المصري نحو ريادة الأعمال.



وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن البرامج الخاصة الجديدة بنظام الساعات المعتمدة، تشمل درجة البكالوريوس في "العلاج الطبيعي" بكلية العلاج الطبيعي، ودرجة البكالوريوس في العلوم الزراعية "برنامج علوم الغابات" بكلية الزراعة، و3 برامج بكلية الهندسة، هي برنامج هندسة البنية التحتية، وبرنامج هندسة وإدارة الطيران، وبرنامج هندسة وإدارة نظم الرعاية الصحية.



كما تم استحداث برنامج "التمريض المكثف" بكلية التمريض، واستحداث برنامجين بكلية الآثار، هما برنامج الإرشاد الأثري وبرنامج نظم المعلومات الأثرية.



وأضاف الخشت، أنه تم اعتماد 7 برامج جديدة خاصة بنظام الساعات المعتمدة بكلية الآداب بالجامعة لتبدأ بها الدراسة في العام الجامعي المقبل، منها خمس برامج للترجمة التخصصية، وبرنامج للكتابة الابداعية باللغة الانجليزية، وبرنامج للمساحة ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، بما يعد نقلة تعليمية مهمة لكلية الآداب وللجامعة في العملية التعليمية، موضحًا أن تلك البرامج ستقدم خدمة تعليمية مميزة لقطاع كبير من الطلاب الذين يتطلعون لدراسة الترجمة التخصصية، ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، والتي يزداد الطلب عليها، حيث جري تحديد مجالاتها في ضوء احتياجات سوق العمل.



وتابع رئيس جامعة القاهرة، أن البرامج الجديدة التى ستبدأ الدراسة بالتعليم المدمج الجديد، بلغت 7 برامج في مجالات التربية للطفولة المبكرة والآداب تم اعتمادها لبدء قبول طلاب جدد بها، وهي "بكالوريوس إعداد معلمي رياض الأطفال باللغة الانجليزية"، و"بكالوريوس إعداد معلمي الأطفال ذوي الإعاقة العقلية"، وليسانس الترجمة الانجليزية، وليسانس علم النفس وتطبيقاته، وليسانس الدراسات التاريخية، وليسانس علم الاجتماع التطبيقي، وليسانس النشر والحفظ الرقمي، بالإضافة إلى برنامج بكالوريوس التجارة المهني "علوم الأعمال" الذى قبل طلابًا بالفعل، مشيرًا إلي أن تلك البرامج بالتعليم المدمج تعطى شهادة مهنية لا تقل في مواصفاتها عن مواصفات شهادة الجامعة للبرامج النظامية وتطبق نفس معايير الكليات العادية.



ومن المقرر أن تنظم الكليات محاضرات تعريفية عن البرامج الجديدة لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة خلال الأيام المقبلة، مضيفآ أنه تم إستحداث 3 برامج مهنية بالدراسات العليا، هى الماجستير المهنى فى ريادة الأعمال بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالتعاون مع وزارة التخطبط والمتابعة وجامعة كمبردج بالمملكة المتحدة البريطانية، والبرنامج الموحد المشترك لمنح درجة الإدارة المستدامة للأراضى بنظام الساعات الأوربية بكلية الزراعة، وبرنامج الترميم بكلية الآثار.



وأكد الخشت أن هذه البرامج الجديدة وغيرها من البرامج القائمة، تأتي في صالح تطوير العملية التعليمة، مشيرًا إلى أن كافة البرامج الخاصة بنظام الساعات المعتمدة الجديدة جاءت بعد دراسة جدوي، تتضمن احتياجات سوق العمل والأعداد المتوقع قبولها فى البرامج وتكلفة الدراسة بالبرنامج، والإلتزام بالمجاميع التى تقبل بها الكليات التى تضم برامج، بالإضافة إلى المعايير والشروط الداخلية للقبول بتلك البرامج.