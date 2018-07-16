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أخبار العالم

موسكو تود مناقشة سوريا وإيران في اجتماع بوتين وترامب

الإثنين 16/يوليه/2018 - 11:03 ص
بوتين وترامب
بوتين وترامب
رويترز
نقلت وكالة الإعلام الروسية اليوم الاثنين عن مصدر روسي قوله إن موسكو ستقترح على الولايات المتحدة استئناف حوار حول الاستقرار الاستراتيجي وتود أيضا تناول مسائل الحد من التسلح وسوريا وإيران خلال اجتماع بين الرئيس الأمريكي ونظيره الروسي.

وأضافت الوكالة قبل القمة بين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين إن روسيا مستعدة لمناقشة مزاعم التدخل في الانتخابات الأمريكية مع واشنطن. وتنفي موسكو أي تدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016.

وذكرت الوكالة نقلا عن المصدر الروسي "مستعدون لمناقشة ذلك.. مستعدون لقطع تعهدات متبادلة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

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