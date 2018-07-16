الكرملين: زيادة الميزانية العسكرية للناتو يدفع روسيا للتأهب

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، أن زيادة الميزانية العسكرية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" تلزم روسيا بأن تكون في حالة تأهب.



ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن بيسكوف قوله إن " الناتو، أداة مواجهة تم تصميمها وإنشاؤها لأغراض المواجهة، وهذا الهدف الحقيقي للحلف لم يختف.. لذا عندما يقوم الحلف الذي يرى بشكل علني في روسيا خصم محتمل، بزيادة ميزانيته، هذا يعني بأنه يجب على روسيا أن تكون في حالة تأهب، وستبقى روسيا في حالة يقظة".



وأضاف، أن المجمع العسكري الروسي يتخذ الإجراءات الضرورية على خلفية التهديدات الصادرة عن الناتو، مشيرا إلى أن منظومات الأسلحة الجديدة تؤمن التكافؤ النووي.



وقال بيسكوف: "تعلمون أن التكافؤ مؤمن على حساب الابتكارات الجديدة وعلى حساب منظومات التسلح الجديدة.."، مشيرا إلى أنه "على خلفية التهديدات الصادرة من الحلف [الناتو] فإن قواتنا المسلحة والمجمع العسكري — الصناعي يتخذ الإجراءات الضرورية".

