ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الكهرباء: الحمل الأقصى المتوقع اليوم 30 ألف ميجاوات

الإثنين 16/يوليه/2018 - 11:02 ص
الكهرباء
الكهرباء
ا ش ا
ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم الاثنين يبلغ 30 ألف ميجاوات مقابل 29 ألفا و 900 ميجاوات أمس الأحد الذي بلغ فيه الحمل الأدنى 23 ألفا و 125 ميجاوات، ولم يكن هناك تخفيف للأحمال أمس.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد فعلت عددا من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقى الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول، ومن بين طرق التواصل لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمشتركين، تقدم الوزارة خدمة العملاء بالكهرباء "كول سنتر"، حيث يمكن للمشترك تقديم شكوى فنية أو تجارية من خلال الخط الساخن 121 على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

ترشيحاتنا

تركيب 1000 قطعة موفرة للهيئات الحكومية ضمن كل نقطة بتفرق

حضري الكبسة بطعم وشكل جديد على أد الإيد

جهاز الموساد يخترق إيران ويكشف وثائق القنبلة النووية

أبو العينين يهنئ السفير الفرنسي بالقاهرة بفوز بلاده بكأس العالم

انتحار طالبة بالإسكندرية بسبب الثانوية العامة

أسعار الفاكهة والخضراوات اليوم في الأسواق

الاثنين 23 يوليو إجازة بـ البورصة والبنوك

6 مشاهد تكشف عن دور الدعاة الإسلاميين فى حياة الفنانات .. اثنان اعتزلا بسبب الشيخ الشعراوي وأخرى عملت كداعية إسلامية

استكمال تصوير الجزء الثانى من الأب الروحى

شاهدي.. ميلانيا ترامب بإطلالتين أنيقتين في بريطانيا

الاتحاد السكندري يكشف آخر مفاوضاته مع الأهلي لضم صبري رحيل

وزيرة الهجرة تلتقي جراحا مصريا لبحث مقترح إنشاء صرح طبي عالمي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهدي.. ميلانيا ترامب بإطلالتين أنيقتين في بريطانيا

من رحلة إلى عمل شاق .. قصة شاب سعودى في مواجهة إعصار هيروشيما

إضاءة برج إيفل بألوان العلم الفرنسي احتفالا بكأس العالم .. صور

وزيرة السياحة تشجع المنتخب الفرنسي بنهائي كأس العالم.. صور

رئيس مجلس النواب في عزاء قدري أبو حسين.. فيديو وصور

فيديو

مقهى شعبي يمنع الشيشة.. من ترك شيئا لله عوضه الله بخير منها.. فيديو
لميس سلامة: تلقائية رئيسة البلاد سبب تعاطف المصريين مع كرواتيا
الغندور: 15% تخفيضات على السلع الغذائية بحي الاسمرات.. فيديو
أوقات ممنوع فيها ممارسة الرياضة.. تعرف عليها.. فيديو
رشا مجدي: كرة القدم تسطيع توحيد الشعوب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟