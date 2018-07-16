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منوعات

هرم من الزهور بنصف مليون دولار ينافس لدخول موسوعة جينيس

الإثنين 16/يوليه/2018 - 11:08 ص
صدى البلد
نهى حمدي
رغبة في الدخول لموسوعة جينيس للأرقام القياسية، قام أهل بلدة في الإكوادور، بجمع أكثر من نصف مليون زهرة زرعوها بأنفسهم لبناء هرم ضخم يشبه الأهرامات القديمة.

وتصل مساحة الهرم 1100 متر مربع ويزن نحو 30 طنا في منطقة كوتشاسكي الأثرية إلى الشمال من العاصمة كيتو، ويتمنى أهل البلدة أن يحطم الهرم رقما قياسيا هائلا بموسوعة جينيس للأرقام القياسية بوصفه أكبر تكوين من الزهور في العالم، بحسب "سكاي نيوز".

وعمل المتطوعون من أهل البلدة على تنسيق الزهور يدويا، حيث قاموا بتجزئة ساعات العمل على الهرم ليكون العمل عليه بنظام الورديات، وقد تمكنوا من الانتهاء من نصف الهرم منذ أن بدءوا فيه في 9 يوليو الماضي.

كما تم نقل الزهور إلى نقطة لتجميعها في شاحنات من 150 صوبة في أجزاء مختلفة من البلاد، وبعد وصولها إلى المخزن يعمل متطوعون على قطع الجذوع وتشذيب الأوراق ووضع الزهور في صناديق لنقلها إلى وسط البلدة التي يبنى فيها الهرم.

ويعمل القائمون على بناء الهرم باستخدام نظام الري بالتنقيط على الحفاظ على نضارة الزهور، ووصلت تكلفة الهرم لحوالي نصف مليون دولار تقريبًا، وكانت مدينة فرانكفورت الألمانية قد حققت رقم قياسي في هرم من الزهور أيضًا عام 2005 بتكوين من 170 ألف زهرة.

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