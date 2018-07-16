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اقتصاد

الصين والاتحاد الأوروبي يعززان التعددية ودعم التجارة الحرة

الإثنين 16/يوليه/2018 - 11:03 ص
صدى البلد
ا ش ا
اتفقت الصين والاتحاد الأوروبي على العمل المشترك للحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد وتعزيز التعددية ودعم التجارة الحرة.

وتم التوصل إلى هذا الاتفاق خلال الاجتماع العشرين لزعماء الصين والاتحاد الأوروبي الذي شارك في رئاسته كل من رئيس مجلس الدولة الصيني "لي كه تشيانج"، ورئيس المجلس الأوروبي "دونالد تاسك"، ورئيس المفوضية الأوروبية "جان كلود يونكر".

وذكر بيان صادر عن الاجتماع - الذي عقد في بكين اليوم الاثنين - أن الصين والاتحاد الأوروبي تحملا بوصفهما قوتين واقتصادين رئيسين في العالم، مسؤولية مشتركة للحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد وتعزيز التعددية ودعم التجارة الحرة وتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في العالم في ظل الوضع الدولي الحالي.

ويوافق هذا العام الذكرى الـ15 لإقامة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والاتحاد الأوروبي والذكرى العشرين لإقامة آلية اجتماع القادة بين الصين والاتحاد.

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