إقبال طلاب الثانوية العامة على مكاتب تنسيق أسيوط .. فيديو وصور

شهدت مكاتب التنسيق بجامعة اسيوط اليوم الاثنين إقبالا ملحوظا من طلاب الثانوية العامة لإبداء رغباتهم ضمن المرحلة الأولى للتنسيق.



وقال الدكتور محمد عبداللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب أن الجامعة قد اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة للتيسير على الطلاب.



وأوضح أن المكاتب الثلاثة تتضمن المكتب الرئيسي بكلية الآداب ويضم نحو 20 جهاز حاسب آلى ، والمكتب الثاني بالمدينة الجامعية قطاع (أ) ويضم 25 جهاز ، والمكتب الثالث بمعمل الحاسب الآلى بكلية التربية بفرع الجامعة الوادي الجديد ويضم 20 جهاز ، وجميعهم متصلين بشبكة المعلومات بالجامعة ومزودين بخطوط انترنت إضافية وأجهزة طابعة للطلاب المتقدمين.



وأشار عبداللطيف إلى أن خطوات التسجيل تتم من خلال استخدام الرقم القومي للطالب ، ورقم الجلوس، والرقم السرى المدون على إستمارة الثانوية العامة، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على شبكة الانترنت الخاصة به والتى تظهر له مع بدء عملية إدخال البيانات ،وعقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم بطباعة إيصال التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني.



