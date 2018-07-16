ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

إقبال طلاب الثانوية العامة على مكاتب تنسيق أسيوط .. فيديو وصور

الإثنين 16/يوليه/2018 - 12:33 م
صدى البلد
إيهاب عمر
شهدت مكاتب التنسيق بجامعة اسيوط اليوم الاثنين إقبالا ملحوظا من طلاب الثانوية العامة لإبداء رغباتهم ضمن المرحلة الأولى للتنسيق.

وقال الدكتور محمد عبداللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب أن الجامعة قد اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة للتيسير على الطلاب.

وأوضح أن المكاتب الثلاثة تتضمن المكتب الرئيسي بكلية الآداب ويضم نحو 20 جهاز حاسب آلى ، والمكتب الثاني بالمدينة الجامعية قطاع (أ) ويضم 25 جهاز ، والمكتب الثالث بمعمل الحاسب الآلى بكلية التربية بفرع الجامعة الوادي الجديد ويضم 20 جهاز ، وجميعهم متصلين بشبكة المعلومات بالجامعة ومزودين بخطوط انترنت إضافية وأجهزة طابعة للطلاب المتقدمين.

وأشار عبداللطيف إلى أن خطوات التسجيل تتم من خلال استخدام الرقم القومي للطالب ، ورقم الجلوس، والرقم السرى المدون على إستمارة الثانوية العامة، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على شبكة الانترنت الخاصة به والتى تظهر له مع بدء عملية إدخال البيانات ،وعقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم بطباعة إيصال التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني.

إقبال طلاب الثانوية العامة على مكاتب تنسيق أسيوط .. فيديو وصور
إقبال طلاب الثانوية العامة على مكاتب تنسيق أسيوط .. فيديو وصور
إقبال طلاب الثانوية العامة على مكاتب تنسيق أسيوط .. فيديو وصور
إقبال طلاب الثانوية العامة على مكاتب تنسيق أسيوط .. فيديو وصور
إقبال طلاب الثانوية العامة على مكاتب تنسيق أسيوط .. فيديو وصور
إقبال طلاب الثانوية العامة على مكاتب تنسيق أسيوط .. فيديو وصور
إقبال طلاب الثانوية العامة على مكاتب تنسيق أسيوط .. فيديو وصور

ترشيحاتنا

حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور

ميدو يروي نوادر أحد رؤساء الأندية للتعاقد مع مهاجم للفريق

أطعمة لن تتوقعيها تقلل شعورك بالتعب والإجهاد في الصباح

كلوب: ستوريدج يمكن أن يستمر مع ليفربول

التعليم ترد على أزمة طالبة ثانوية اكتشفت صورة غير صورتها على بيان درجاتها

تشيلسي يتمسك بهازارد ويرفض رحيله لريال مدريد

نجم الأهلي السابق يوجه نصيحة للزمالك بشأن مصطفى فتحي

استكمال تصوير الجزء الثانى من الأب الروحى

هآرتس: مصر منعت إسرائيل من شن حرب جديدة على غزة

شاهد .. مودريتش نجم منتخب كرواتيا يرعى الأغنام

يجوز للمرأة التعطر ولكن بشرط

مدافع بتروجت يقترب من الانضمام للزمالك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور

فى عيد ميلادها أجمل إطلالات كاترينا كيف

شاهدي.. ميلانيا ترامب بإطلالتين أنيقتين في بريطانيا

تنسيق الجامعات 2018.. معامل جامعة القاهرة تستقبل طلاب المرحلة الأولى .. صور

من رحلة إلى عمل شاق .. قصة شاب سعودى في مواجهة إعصار هيروشيما

فيديو

شروط يجب توافرها فى محفظ القرآن.. فيديو
محمود صقر: البحث العلمى سيعتمد على العنصر البشرى قريبا.. فيديو
صقر: مصر ستصبح ضمن 50 دولة فى مؤشر الابتكار العالمي.. فيديو
مقهى شعبي يمنع الشيشة.. من ترك شيئا لله عوضه الله بخير منها.. فيديو
لميس سلامة: تلقائية رئيسة البلاد سبب تعاطف المصريين مع كرواتيا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟