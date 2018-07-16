الصحف الكويتية: اكتشاف أسرار التحنيط عند الفراعنة.. تهدئة جديدة في غزة بوساطة مصرية.. استثمارات الكويت في المحروسة 15 مليار دولار.. وقيادات شابة بالداخلية المصرية قريبا

الصحف الكويتية:

جيش مصر يسلم الشرطة مناطق خالية من الإرهاب بسيناء

مصرع مصري غرقًا قُرب "البلاجات"

استثمارات الكويت في مصر 15 مليار دولار

قيادات شابة في التنقلات المقبلة بالداخلية المصرية

البرلمان المصري يوافق علي قانون الجنسية الجديد



تناولت الصحف الكويتية اليوم الاثنين المزيد من الموضوعات الهامة علي الصعيد الدولي والمحلي والإقليمي وتصدر ذلك الشأن المصري.



وأفادت "كونا" أن سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، قال، إن العلاقات الكويتية – المصرية شهدت تطورا كبيرا منذ ثورة 30 يونيو 2013، على كافة الاصعدة.



وأضاف القوني في حوار بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن حجم الاستثمارات الكويتية المتراكمة في مصر ارتفع إلى 15 مليار دولار، فضلا عن اتساع أطر التعاون في شتى المجالات.



وأشار إلى أن الكويت تحتل المرتبة الرابعة ضمن قائمة الدول المستثمرة فى مصر والثالثة عربيا، باجمالي 76ر3 مليار دولار، خلال الفترة من 1970 حتى 2016، من خلال نشاط ألف و166 شركة تنتشر في معظم المحافظات المصرية.



وقالت "القبس" أن هدوءا حذرا ساد جبهة قطاع غزة بعد التوصل لاتفاق جديد على التهدئة بين اسرائيل والفصائل الفلسطينية بوساطة مصرية واممية، قطعه قصف اسرائيلي لموقع تابع لحركة حماس واستهداف مجموعة شبان من مطلقي الطائرات والبالونات الحارقة، مقابل سقوط عدة قذائف على جنوب اسرائيل.



وفي هذا السياق، نفى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، موافقة «إسرائيل على وقف لاطلاق النار يسمح بمواصلة إرهاب الطائرات والبالونات الحارقة»، مضيفًا: «ان إسرائيل لن تحتمل أي اعتداء ضدها بل سترد بشكل مناسب».



وأوضح نتانياهو في مستهل جلسة مجلس الوزراء، امس «ان سياستنا واضحة، فمن يستهدفنا سنضربه بقوة، وهذا ما عملناه اول من امس، حيث وجه الجيش الاسرائيلي لحركة حماس الضربة الاشد منذ عملية «الجرف الصامد» عام 2014. مضيفًا: «آمل في ان تكون الحركة الإرهابية قد استوعبت الرسالة» مهددا بأنها «اذا لم تستوعبها فستستوعبها لاحقا».



وعلمت "القبس" أن حالة من الترقب تسود أروقة وزارة الداخلية المصرية، انتظارًا لحركة التنقلات العامة التي ستصدر نهاية الشهر الجاري، حيث تعد تلك الحركة الأولى التي تصدر في عهد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق. ويعكف قطاع شؤون الضباط في الوزارة على إعداد الحركة ومراجعتها في شكل دقيق ومراعاة الظروف الخاصة بكل الضباط قبل عرضها على الوزير واعتمادها في شكل نهائي.



وقالت مصادر إن حركة التنقلات المرتقبة ستشمل تغيير عدد كبير من مديري الأمن في المحافظات، وتصعيد بعض لواءات دفعة 82 الى مناصب مساعد وزير، وتصعيد عدد من خريجي دفعة 83 و84 الى منصب مديري أمن وإدارات ومصالح، بالإضافة إلى الدفع بالعناصر الشابة وضخ دماء جديدة هدفها الأساس تطوير الأداء الأمني والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.



وأوضحت "الرآي" أنه بعد أشهر عدة من الحرب على الإرهاب، التي أطلقها الجيش المصري بمساعدة قوات الأمن من خلال العملية العسكرية الشاملة «سيناء 2018»، تسلمت الشرطة المدنية عددًا من المناطق التي أعُلن «رسميًا» تطهيرها نهائيًا من المتطرفين شمال شبه الجزيرة ووسطها.



جاء ذلك بعد زيارة لرئيس أركان الجيش الفريق محمد فريد، مساء أول من أمس، تفقد خلالها عددًا من قطاعات التأمين في نطاق قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب والجيش الثالث الميداني بوسط سيناء لمتابعة سير العمليات العسكرية.



كما أعلن الجيش، أمس، أنه نفذ تدريبًا مشتركًا بين القوات البحرية المصرية والبريطانية، في البحر الأبيض المتوسط، قبالة السواحل المصرية، في الأيام الماضية.



وقالت "الرآي" انتشل أن الغواصون إنتشلوا جثة شاب مصري، بعدما قضى غرقًا أثناء ممارسته للسباحة برفقة صديقيه، عند الواجهة البحرية المقابلة لـ «البلاجات» وفيما أحيلت الجثة إلى الطب الشرعي، سجل الأمنيون قضية بالواقعة.



وذككر التفاصيل مصدر أمني، وقال «بدءًا ببلاغ تلقته غرفة العمليات في وزارة الداخلية من شابين مصريين أفادا بأنهما فقدا صديقهما في البحر بينما كانوا يزاولون هواية السباحة الحرة، وعلى إثر البلاغ هُرع إلى المكان رجال الإطفاء البحري ودوريات خفر السواحل بحثًا عن الغريق». وزاد المصدر «أن عمليات البحث المتواصل التي اضطلع بها الغواصون من فريق الإدارة العامة للإطفاء أسفرت عن العثور على جثة المفقود، فسارع الأمنيون باستدعاء خبراء الأدلة الجنائية الذين عاينوا الجثة، وتبين أن الشاب توفي نتيجة الغرق، وأمروا برفعها وإحالتها إلى الطبيب الشرعي، وسُجلت قضية بالواقعة».



قال علماء آثار إنهم اكتشفوا ورشة تحنيط يرجع تاريخها إلى نحو 2500 سنة في مقبرة قديمة بالقرب من أهرامات مصرية شهيرة.



وذكر مسؤولون في وزارة الآثار المصرية، في مؤتمر صحفي أن علماء الآثار يأملون أن يؤدي الكشف إلى معرفة المزيد عن أسرار التحنيط في الأسرة السادسة والعشرين من مصر القديمة.



ولفتوا إلى أنه تم اكتشاف موقع دفن جماعي وقال المسؤولون إن هذا الاكتشاف يعود إلى العصر الصاوي الفارسي من عام 664 إلى 404 قبل الميلاد.



وقالت "الجريدة" ان مجلس النواب المصري وافق مبدئيًا في جلسته العامة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصرية، والذي يقضي بحق من يقيم في مصر، ويملك وديعه بسبعة ملايين جنيه في أحد البنوك المصرية أن يتقدم للحصول على الجنسية، بعد مرور خمس سنوات من الإقامة، على أن تتم الموافقة النهائية في جلسة لاحقة.



وقبيل موافقته النهائية على قانون الإعلام، بعد أن عرضه على مجلس الدولة، تم حذف "الحبس الاحتياطي" في جرائم النشر، وقال النائب أسامة هيكل، إن الحذف جاء استجابة لمجلس الدولة وطلب نقابة الصحافيين، مضيفًا: تناقشنا مع نقيب الصحافيين حول هذه المادة، وطلب بدوره الأخذ نص المادة 71 من الدستور كما هو، وأما عن الجرائم الأخرى التي يحددها قانون العقوبات فتم الاتفاق على عدم توقيع عقوبة سالبة للحرية.