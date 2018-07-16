جدة أوباما تبدي توقعاتها لزيارته الأولى إلى كينيا بعد تركه البيت الابيض.. أرملة عائلة رئيس أمريكا الـ44 راعية ماشية حاصلة على درجة دكتوراة.. ماما سارة نجمة تليفزيون وسيدة مجتمع مرعوبة من شهرة حفيدها

الجدة سارة امرأة ريفية احتلت منصب عمدة عائلة أوباما الممتدة في كينيا

حفيدة اوباما تحولت من بائعة خضار لسيدة مجتمع ترعى الارامل والايتام



أعربت ماما سارة ، الأرملة العجوز لعائلة أوباما في كينيا، عن تفاؤلها بزيارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما إلى منزلها اليوم الاثنين.



تمضي الأرملة التي ترعرعت في القرية الكينية، والمنتمية إلى أحد المشاهير الحائزين على جوائز عالمية، معظم ساعات اول يوم زيارة لحفيدها اوباما وهي تشاهد التيلفزيون وتستقبل الضيوف، ومعظمهم من رجال الأمن والأقارب المقربين.



كانت ماما سارة متحمسة لأن أوباما سيخالف جدول أعماله المزدحم في كيسومو وكوجلو في اطار زيارته الى كينيا ليقوم بزيارتها في منزلها، والذي لا يكاد يبعد 800 متر من مركز سوتي كو المهني، مكان عمله الرسمي.



وقال أحد أقاربها- وفقا لما نقلته وسائل الاعلام الكينية: "إنها سعيدة للغاية، وقد أثرت التقارير السابقة التي أفادت بأن باراك اوباما لن يجد الوقت اللازم لزيارتها عليها بالفعل، لكنها الآن متحمسة للغاية.



وأضاف: لقد طلبت منا إعداد أفضل ملابسها لاستقبال حفيدها، الذي لا تريد أن ينفرد بزيارتها وحدها؛ خوفا من خرق البروتوكول



ورغم بلوغها عامها الـ 96، تظل ماما سارة الحاضنة الأيقونية التي تبقي عائلة أوباما الممتدة مع بعضها البعض منذ أن أطلق الرئيس السابق العائلة على طريق الشهرة بعد فوزه بالرئاسة الأمريكية في عام 2008.



وعندما صعد نجم أوباما في عام 2004، أثناء تحضيره لخوض الانتخابات على مقعد مجلس الشيوخ في إلينوي، فقد كانت تلك الاخبار تسر ماما سارة التي عرفت بأنها امرأة قرية عادية تعيش في كوخ بسيط وترعى الماشية، وتتميز رغم شهرة ومسئولية حفيدها بأنها متواضعة تكتسب قوتها من بيع الخضار في سوق كوجيلو المتربة في مقاطعة سيايا الكينية.



ولم يكن لمنزلها سياج ولا بوابة ولا حتى حارس، ولم يكن هناك كهرباء وتسير مسافة طويلة بحثًا عن الماء.



وقام القرويون الذين كانوا يزورونها لشراء البضائع التي كانت تبيعها في منزلها شبه الدائم بالدخول والخروج، لكن الأمور تغيرت فجأة بعد أن فاز حفيدها، باراك حسين أوباما، بمقعد مجلس الشيوخ في إلينوي، وبدأت تظهر عليه علامات الترشح للفوز بالمقعد الأعلى في أقوى بلد في العالم.



ومثل زخات المطر، كان الضيوف يأتون لزيارة هذه الجدة الإفريقية التي امتلك حفيدها فجأة كثير من الصلاحيات، كما قام صحفيون محليون ودوليون وسائحون وباحثون بمقابلة منزل مام سارة الصغير يوميًا، وطلبوا إجراء مقابلات وجلسات تصوير معها، فمع شهرة أوباما، حققت كذلك الجدة سارة شهرة واسعة.



ولكن فقد تقلصت خصوصيتها وأصبح أمنها معرض للخطر، بعد ان اصبحت تقضي يومًا كاملًا ، وترحب بالزوّار وتطرح أسئلة من وسائل الإعلام. بالكاد كانت تجد الوقت للقيام باعمالها في حدائقها ومواشيها كما كانت من قبل.



لقد كان هذا جزءًا من الثمن الذي دفعته لتصبح جدة أحد المشاهير، ويقول نجل الجدة سارة، سعيد أوباما، عندما زارها الرئيس الامريكي السابق باراك أوباما في عام 2006 ، أصبحت قرية كوجيلو بأكملها جزءًا من الولايات المتحدة الأمريكية ، بوجود جنود مشاة البحرية الذين يتمتعون بمناصب بارزة لحراسة الرجل الذي نشأ والده في قرية ترعى الماعز ويمشي اطفالها حفاة إلى مدارسهم.



تغيرت حياة الجدة سارة إلى الأبد عندما تم انتخاب أوباما في نهاية المطاف الرئيس الرابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن جعله التاريخ أول أمريكي أسود يرأس البلاد.



اهتمت الولايات المتحدة الأمريكية بشدة بجدة أوباما وأفراد أسرتها المباشرين. وتحركت الحكومة الكينية لتأمين منزلها، وبناء مركز للشرطة في المجمع المحيط بها، وقد تم تسييجها وتقييد الوصول إليها.



توقفت الجدة سارة عن بيع الخضار وكان على الزائرين لبيتها تحديد مواعيد مسبقة وأن يكونوا مستعدين للفحص الامني. بعد أن أصبحت فجأة من المشاهير.



وحصلت ماما سارة، البالغة من العمر 96 سنة، على درجة الدكتوراه الفخرية في الآداب من جامعة البحيرات العظمى في كيسومو، وذلك لجهودها في مساعدة الأطفال اليتامى والضعفاء من خلال مؤسسة ماما سارة أوباما.



لقد كانت جدّة الرئيس السابق تعيش حالة من الذعر منذ أن أصبحت مشهورة. وقد ذهبت إلى الولايات المتحدة وكندا وألمانيا ومصر وإثيوبيا والمملكة العربية السعودية وليبيا والسودان وجنوب السودان وتنزانيا وأوغندا وملاوي، والعديد من البلدان الأخرى.



ومن بين زعماء العالم التي التقت بهم شخصيًا، حفيدها أوباما والرئيس الليبي السابق الراحل معمر القذافي والرؤساء سلفا كير (جنوب السودان) وجاكايا كيكويتي (تنزانيا) والملك عبدالله بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية الراحلوتيودورو نجويما رئيس غينيا الاستوائية، وكوريا أوهورو كينياتا رئيس كينيا وآخرين.



وفي أواخر العام الماضي، قادت الجدة سارة فريقًا من عائلة الرئيس باراك أوباما الممتدة للالتقاء به في فندق فيلا روزا كمبنسكي الحصري في نيروبي عندما زار البلاد.



وتقوم حاليا بالاعتناء بالعديد من الأرامل والأيتام من خلال منظمة غير حكومية ساعدت في العثور عليها وقد شكلت المنظمة غير الحكومية مجتمعًا للادخار والتعاونيات لا يقدم قروضا مالية للنساء، لكنه يقوم بتدريبها على صنع مختلف الحرف اليدوية.



وتضم المنظمة 2000 عضو، غالبيتهم من الأرامل، وتدفع المنظمة أيضا رسوما لأكثر من ثلاثة آلاف يتيم وتدير مركزا للطفولة المبكرة.



وقالت السيدة نعومي أوكيتش، المديرة التنفيذية للمنظمة الخيرية للارامل في كينيا: "إن ماما سارة هي راعيتنا، وهي حريصة للغاية على رفاهية النساء والأيتام، وقد تخرج العديد من الأيتام المدعومين ن الجمعية في الجامعة".



وأضافت اوكيتش إن الأرامل شاركن في العديد من أنشطة توليد الدخل وصنعن الصابون والمنظفات والسلال وأواني الزينة.



وفي العام الماضي، كافأ الرئيس أوهورو كينياتا الجدة سارة بوسام جائزة الرمح المحترق لخدمتها المتفانية للفقراء.



وسافرت إلى العاصمة نيروبي لتلقي الجائزة، وتابعت اوكيتش: ان ماما سارة تحجز سباقات الماراثون في كوجيلو لجمع الاموال لصالح المنظمة الخيرية التي ترأسها ونحن نخطط حاليا لماراثون بشأن تغير المناخ يسمى "جو جرين" مع ماما سارة وسنفعل ذلك بالشراكة مع حكومة مقاطعة كاكميجا، كما نخطط أيضا لماراثون نحو خلية المنجل الانيميا، كما شاركت ماما سارة في مكافحة الإغراق الوخيم في مقاطعة سيايا.

