منتخب مصر للكرة النسائية الموحدة يواجه كوريا بمونديال شيكاغو

يلتقى غدا الثلاثاء فى الثانية عشرة ظهر بتوقيت القاهرة منتخب مصر لكرة القدم النسائية الموحدة فى أولى مبارياته فى مونديال شيكاغو أول كأس عالم فى كرة القدم للأولمبياد الخاص يقام فى مدينة شيكاغو الامريكة مع منتخب كوريا الجنوبية ، وتلعب مصر فى المجموعه الثانية التى تضم كوريا الجنوبية والمكسيك والهند ، وتقام تلك الكأس بمناسبة الاحتفال العالمى باليوبيل الذهبى ومرور 50 عاما على انطلاق حركة الاولمبياد الخاص الدولى (1968-2028)



ويشارك في كرة القدم الموحدة ذكور 16 منتخبا تم تقسيمهم الى أربع مجموعها، وضمت المجموعة الاولى أمريكا (إلينوي)، فرنسا، اوروجواي، بنغلاديش بينما ضمت المجموعة الثانية أمريكا (كانساس / ميسوري)، المانيا، الاكوادور، الصين، وضمت المجموعة الثالثة نيبون، ايطاليا، جامايكا، نيجيريا، بينما ضمت المجموعة الرابعة أمريكا (تكساس)، روسيا، كندا، الامارات، وتم تقسم المنتخبات الثمانية المشاركة في كرة القدم الاناث السباعيات الى مجموعتين وضمت المجموعة الاولى امريكا (إلينوي)، سلوفاكيا كينيا، البرازيل فيما ضمت المجموعة الثانية الهند، المكسيك، مصر كوريا



وكانت المنتخبات ال24 المشاركة فى أول كأس عالم 16 رجال و8 بنات قد وصولوا الى شيكاغو يوم 15 يوليو فيما يشهد اليوم اجتماعا فنيا للمدربين يتم خلاله استعراض القواعد الفنية للكأس العالمية وزمن كل شوط من أشواط المباراة، فيما تبدأ المباريات الرسمية يوم 17 يوليو في الساعة الثامنة صباحا حيث يلتقي في مباريات الذكور للمجموعة الأولى منتخبي أمريكا (إلينوي) وفرنسا وفى نفس التوقيت مباراة للإناث بين الهند والمكسيك، وفى الساعة العاشرة الا ربع تقام المباراة الثانية ذكور بين أوروجواي وبنجلاديش، وفى نفس التوقيت مباراة للإناث بين كينا والبرازيل.



فيما يقام حفل الافتتاح يوم الثلاثاء بحضور عدد من رؤساء الدول والملوك والأمراء والسيدات الأول ورؤساء الحكومات ومشاهير الفن والسياسة والرياضة ، بحضور المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى للاولمبياد الخاص الدولى ، والمهندس هانى محمود وزير الاتصالات والتنمية الادارية رئيس الاولمبياد الخاص المصرى رئيس بعثة الفراعنه ـ وذلك في الساعة الحادية عشرة والنصف.



وسوف يشهد مجموعة من الاستعراضات من فتيات الاستعراض ودخول المنتخبات المشاركة، وكلمات من اللجنة المنظمة والاولمبياد الخاص الدولي، لتستكمل بعدها في الساعة الثانية عشر و25 دقيقة باقي المباراة حيث يلتقي في نيبون وإيطاليا ذكور، وفى الاناث يلتقي امريكا (إلينوي) وسلوفاكيا، وفى الساعة الثانية عصرا يلتقى في الذكور الأكوادور والصين وفى الإناث مصر وكوريا ، فيما تقام في الساعة الرابعة الا ربع مباراة للذكور بين أمريكا ((كانساس/ ميسوري) وألمانيا، والمباراة الثانية بين جاميكا ونيجيريا ، واخر مباريات هذا اليوم تقام في الساعة الخامسة ونصف للذكور بين أمريكا ( تكساس ) وروسيا ، والمباراة الثانية بين كندا والامارات العربية المتحدة .