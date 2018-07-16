الصحة: افتتاح أول محاكي لجراحات العيون بالمستشفيات التابعة

افتتحت وزارة الصحة والسكان، أول محاكي لجراحات العيون في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، وذلك في المعهد التذكاري للبحوث الرمدية، التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بحضور الدكتور هاني نصر، أمين عام "الهيئة"، والدكتور محمد فوزي، الأمين العام المساعد للهيئة.



وقال الدكتور هاني نصر، أمين عام "المستشفيات التعليمية"، إن مركز التدريب والأبحاث الذي تفتتحه يشمل مركز لتدريب أطباء العيون على مستوى الجمهورية، على جميع أنواع الجراحات بواسطة جهاز محاكى الجراحات، موضحًا أنه الجهاز الوحيد على مستوى وزارة الصحة والسكان.





وأضاف "نصر"، في تصريحات صحفية له، أن مركز التدريب والأبحاث يضم قاعات محاضرات لتدريس جميع فروع طب العيون لأطباء الزمالة والدراسات العليا.





وأشار أمين عام "الهيئة"، إلى أن مركز الأبحاث يشتمل على مكتبة علمية مع مركز معلومات، وذلك لتدعيم البحث العلمي في طب العيون.



وأكد أنه يحتوى المركز على قاعة محاضرات ضخمة تتسع 350 فردا مجهزة بأحدث الوسائل السمعية والصوتية.