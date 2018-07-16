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أخبار البلد

شعراوي يكلف المحافظات بتجهيز المعدات لإزالة التعديات

الإثنين 16/يوليه/2018 - 12:40 م
اللواء محمود شعراوى
اللواء محمود شعراوى - وزير التنمية المحلية
ايمان البكش
كلف اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، المحافظات بتجهيز المعدات اللازمة لعمليات الإزالة بالتنسيق بين الجهات المعنية ذات الولاية لسرعة تنفيذ الإزالات على أن يتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية بعد عمل خريطة كاملة عن كل منطقة وأن يكون تنفيذ الإزالات بالتوازى فى كل المواقع وذلك للإسراع بإزالة التعديات وتحقيق الأرقام المستهدفة من الموجة العاشرة فيما يخص الأراضى المستردة أو المبالغ المالية المطلوب تحصيلها  .

وأكد الوزير اهتمام القيادة السياسية والحكومة بتنفيذ قرارات إزالات التعديات على أراضى أملاك الدولة واستردادها وتقنين الحالات الجادة.

ولفت إلى أنه تم تشكيل مجموعات عمل داخل كل محافظة  للإسراع بخطوات الفحص وتقديم التسهيلات المطلوبة لسرعة الإنجاز  وإعادة حق الشعب، إضافة إلى ضرورة الإسراع فى استثمار الأراضى التى يتم ازالة التعديات من عليها وإقامة مشروعات تنموية حتى لا يتم التعدي عليها مرة أخرى.

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