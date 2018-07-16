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تعليم

رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة الفرقة الثانية علوم طبية

الإثنين 16/يوليه/2018 - 12:34 م
رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة الفرقة الثانية علوم طبية
مروة محمد
اعتمد الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية نتيجة الفرقة الثانية بكلية العلوم الطبية التطبيقية.

وبلغت نسبة النجاح بقسم المختبرات الطبية ٨٩%، وقسم تكنولوجيا الأجهزة الطبية الحيوية ٤٧%، وقسم تكنولوجيا الاستعاضة الصناعية للأسنان٩٥%، وقسم علوم الأشعة ٨٦%.

وأكدت الدكتورة مشيرة عبد الواحد عميد الكلية أن نسبة الطلاب الناجحين بتقدير عام امتياز ٤٧%، والطلاب بتقدير عام جيد جدا ٣١%، ونسبة الطلاب الناجحين بتقدير عام جيد ٨%، ونسبة الطلاب الباقون للإعادة ٥%.

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