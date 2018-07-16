رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة الفرقة الثانية علوم طبية

اعتمد الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية نتيجة الفرقة الثانية بكلية العلوم الطبية التطبيقية.



وبلغت نسبة النجاح بقسم المختبرات الطبية ٨٩%، وقسم تكنولوجيا الأجهزة الطبية الحيوية ٤٧%، وقسم تكنولوجيا الاستعاضة الصناعية للأسنان٩٥%، وقسم علوم الأشعة ٨٦%.



وأكدت الدكتورة مشيرة عبد الواحد عميد الكلية أن نسبة الطلاب الناجحين بتقدير عام امتياز ٤٧%، والطلاب بتقدير عام جيد جدا ٣١%، ونسبة الطلاب الناجحين بتقدير عام جيد ٨%، ونسبة الطلاب الباقون للإعادة ٥%.