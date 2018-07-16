رئيس البرلمان: القانون الفرنسي يجيز منح الجنسية بإقامة طويلة

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة، انه بالأمس تم الموافقة على قانون منح الجنسية في مجموعه، مشيرا الى أن هناك لغطا كثيرا أثير بهذا الشأن، مضيفا :"يبدو أن الكثير لا يراجع القوانين قبل الحديث في وسائل الإعلام" .



وأشار رئيس مجلس النواب الى أن القانون الفرنسي يجيز منح الجنسية بإقامة طويلة وهذا الامر مقرر من سبعينيات القرن الماضي وبالتالي ما تم بالأمس لم يبتدعه مجلس النواب وانما سيرا على ما تأخذ به دول العالم من منح الجنسية بطريقة الإقامة.



وأوضح أن منح الجنسية أمر جوازي للسلطة التنفيذية حال توافر الشروط مشيرا الى أن هناك سلطة تقديرية في منح أو منع أو رفض الطلب المقدم للجنسية وبدون ابداء اسباب وللمضرور اللجوء الى القضاء.



وأوضح "عبدالعال" أن منح الجنسية لأشخاص تتوافر فيهم الشروط يكون بمعايير ووبشرط أن يكون الشخص غير مناهض لنظامنا المصري وأن يكون استقرت أوضاعه وكل القرائن تؤكد أن هذا الشخص أصبح مواطنا صالحا يمكن ان ينخرط في المجتمع المصري



وأضاف رئيس مجلس النواب :" هناك كثير من الجنسيات ذابت في المجتمع المصري ولن تغير في معدنه الاصيل وكل من منح الجنسية تطبع بهذا البلد وأصبح يسير على عادات هذا البلد".



وشدد عبد العال، على أن الكلام الذي يدور في الإعلام غير منضبط ، لان الجنسية المصرية ليست للبيع، مضيفا أن كل من حارب ودافع عن تراب البلد لا يمكن أن يفرط في حبة رمل من هذا البلد.



وتابع :" الكلام الذي يتردد كلام رخيص ويتم استغلاله بشكل خاطئ ، وأنا لا اشكك في وطنية النواب فالقانون واضح ونحن لا نعمل في الظلام وتنشر بالجريدة الرسمية، وفي كل يوم نقرأ في الجريدة الرسمية منح فلان الجنسية ولم يتحدث احد مطالبا النواب بضرورة التوضيح للمواطنين ".