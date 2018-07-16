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كأس العالم

كريستيانو رونالدو يجري الكشف الطبي في يوفنتوس..فيديو

الإثنين 16/يوليه/2018 - 12:26 م
رونالدو أثناء إجراء
رونالدو أثناء إجراء الكشف الطبي
منتصر الرفاعى
خضع النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو للكشف الطبي اليوم بنادى يوفنتوس الإيطالى تمهيدا للانضمام رسميا السيدة العجوز.

استقبلت جماهير يوفنتوس الإيطالي النجم الإسباني كريستيانو رونالدو فور وصوله إلى مقر يوفنتوس لإجراء الفحوصات الطبية تمهيدًا للانضمام رسميًا لقلعة البيانكونيري.

ووصل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى تورينو الإيطالية أمس الأحد بعد انضمامه إلى فريق يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادما من ريال مدريد الإسباني.

وتصل إجمالي صفقة رونالدو 220 مليون يورو، ويتقاضى اللاعب راتبا سنويا قيمته 30 مليون يورو على مدار مدة التعاقد (4 أعوام).

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