رئيس جامعة المنوفية يطلق مبادرة للتطوع في خدمة المرضى

أعلن الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية، إطلاقه مبادرة يدعو فيها المجتمع المدني والمواطنين وشباب الجامعات لعمل مجموعات تطوعية تحصل على دورات تدريبيه طبية واجتماعية ونفسية لتقديم خدمات لمساعدة جمعية أصدقاء مستشفي الجامعة ومعهد الكبد، لتحقيق رسالتنا نحو تطوير الخدمة الطبية فى مصرنا الحبيبة وتحقيق التنمية المستدامة.



جاء ذلك خلال لقاء رئيس الجامعة بالسيدة مرفت عبيد ممثلة عن مجموعات خيرية واجتماعية نسائية وذلك في إطار حرص رئيس الجامعة على تلبية احتياجات المجتمع المحلي والتشاور وفتح قنوات الإتصال من منطلق دور الجامعة المتنامي في خدمه المجتمع.



دار اللقاء حول استفسارات عدة نقلتها عبيد عن حالات تناولتها مواقع التواصل الاجتماعي بالمنوفية مثل حالتي السيد حمدي والطفله سلمي (طفله البتر) والحاج أحمد سعد وغيرهم من الحالات المرضية.



وأوضح الخولى كافة الحقائق عما تم طرحه خلال الحوار لمدة ساعتين عن مستشفي الجامعة وما تشهده من تطوير وإنماء والإحصائيات من واقع سجلات المرضي من حالات المترددين بالعيادات الخارجية والطوارئ والعمليات والعناية المركزة.