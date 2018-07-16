ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

رئيس جامعة المنوفية يطلق مبادرة للتطوع في خدمة المرضى

الإثنين 16/يوليه/2018 - 12:31 م
رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية يطلق مبادرة للتطوع فى خدمة المرضى
مروة محمد
أعلن الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية، إطلاقه مبادرة يدعو فيها المجتمع المدني والمواطنين وشباب الجامعات لعمل مجموعات تطوعية تحصل على دورات تدريبيه طبية واجتماعية ونفسية لتقديم خدمات لمساعدة جمعية أصدقاء مستشفي الجامعة ومعهد الكبد، لتحقيق رسالتنا نحو تطوير الخدمة الطبية فى مصرنا الحبيبة وتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الجامعة بالسيدة مرفت عبيد ممثلة عن مجموعات خيرية واجتماعية نسائية وذلك في إطار حرص رئيس الجامعة على تلبية احتياجات المجتمع المحلي والتشاور وفتح قنوات الإتصال من منطلق دور الجامعة المتنامي في خدمه المجتمع.

دار اللقاء حول استفسارات عدة نقلتها عبيد عن حالات تناولتها مواقع التواصل الاجتماعي بالمنوفية مثل حالتي السيد حمدي والطفله سلمي (طفله البتر) والحاج أحمد سعد وغيرهم من الحالات المرضية.

وأوضح الخولى كافة الحقائق عما تم طرحه خلال الحوار لمدة ساعتين عن مستشفي الجامعة وما تشهده من تطوير وإنماء والإحصائيات من واقع سجلات المرضي من حالات المترددين بالعيادات الخارجية والطوارئ والعمليات والعناية المركزة.

ترشيحاتنا

تعرف على السر وراء اقتحام 4 فتيات مباراة نهائي كأس العالم .. صور

أسعار الفاكهة والخضراوات اليوم في الأسواق

التحالف العربي يسقط طائرة للحوثيين في اليمن

رومانسية أهل الفن عابرة للقارات..هلا وقابيل يصاهران العم سام..عمرو واكد يهوى فرنسية وزوجة أحمد خليل ألمانية

أبو العينين يهنئ السفير الفرنسي بالقاهرة بفوز بلاده بكأس العالم

اليوم .. الإعلان عن قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة

شاهد.. لحظة وصول كريستيانو مقر يوفنتوس لإجراء فحوصات طبية

شقيق ضحية غاز نوفيتشوك الروسي ببريطانيا يكشف أسرارا جديدة

مصرع 6 أشخاص غرقا بشاطئ النخيل فى الإسكندرية

وزير المالية ضيف الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي".. اليوم

لتصعيد القضية مع قطر.. أبو سعدة يرفع دعوى بتعويض أسر الشهداء بـ150 مليون دولار.. خارجية البرلمان: لا يضاهي جرائم تنظيم الحمدين.. وحمدي بخيت يطالب بـ تدويل الأمر

أطعمة لن تتوقعيها تقلل شعورك بالتعب والإجهاد في الصباح

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حماقي وبوسي يشعلان زفاف آلاء وأحمد بحضور نجوم الفن.. صور

فى عيد ميلادها أجمل إطلالات كاترينا كيف

شاهدي.. ميلانيا ترامب بإطلالتين أنيقتين في بريطانيا

تنسيق الجامعات 2018.. معامل جامعة القاهرة تستقبل طلاب المرحلة الأولى .. صور

من رحلة إلى عمل شاق .. قصة شاب سعودى في مواجهة إعصار هيروشيما

فيديو

شروط يجب توافرها فى محفظ القرآن.. فيديو
محمود صقر: البحث العلمى سيعتمد على العنصر البشرى قريبا.. فيديو
صقر: مصر ستصبح ضمن 50 دولة فى مؤشر الابتكار العالمي.. فيديو
مقهى شعبي يمنع الشيشة.. من ترك شيئا لله عوضه الله بخير منها.. فيديو
لميس سلامة: تلقائية رئيسة البلاد سبب تعاطف المصريين مع كرواتيا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟