نشوب حريق في موقف الحناطير بالأقصر

تبذل الحماية المدنية بالأقصر قصارى جهدها للسيطرة على حريق نشب بموقف الحناطير بوسط مدينة الأقصر.



وكان قد تلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر إخطارا من إدارة الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق بموقف الحناطير بميدان مرحبا أمام ساحة أبو الحجاج.



وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مواقف الحريق والدفع بـ3 منها وجار السيطرة على الحريق ومعرفة أسبابه.